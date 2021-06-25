ユニクロ マメクロゴウチ 3Dリブニットブラ＆セーター ブラウンS 2点セット

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ご覧頂きありがとうございます♥︎ユニクロ×マメクロゴウチ3Dリブニットブラ3DボリュームスリーブセーターブラウンSサイズ2点セットになります。こちらでニットブラをお譲りして頂いたのですが、Mサイズが欲しくなった為...出品させて頂きます。セーターの方だけタグを切ってしまい、写真に載ってるタグのみ残っています。他のは捨ててしまいました。両方とも未使用となります。バラ売りはしません。Mサイズを買い直して実際に着て出かけましたがめちゃくちゃ可愛かったです！逃してしまった方や気になってる方は是非ご検討下さい(*´﹀`*)梱包→発送までは細心の注意を払いますが、配送中等の破損や事故に関しては責任を負えません。ご理解頂ける方のみご購入お待ちしております！☆。・:*:・゜'★,。・:*:・'。・:*:・゜'★,。・:*:・゜'☆。・:*:・゜'★,。✧素人の自宅保管です。神経質な方はご遠慮ください。✧︎使用品、新品、未使用品に関係なく一度人の手に渡っているものです。✧早い者勝ちです！突然削除する場合もあります。お早めに。✧メルカリ便を予定しております。らくらく⇔ゆうゆうに変更する可能性もあります、ご了承ください。✧値引き交渉✕✧プロフィール必読購入した時点でプロフィールを読んで頂けてると判断致します。✧コメント不要.即購入OK(大歓迎です)↓─────────────────────購入後、こちらよりも購入者様が先に挨拶のメッセージが必ず送れる方じゃないと取引しません。─────────────────────柄・デザイン···無地カラー···ブラウンカップ···カップなし