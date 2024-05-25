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HARE ハレ サテン 開襟 とろみ シャツ
商品番号 K98984089958
商品名

HARE ハレ サテン 開襟 とろみ シャツ
ブランド名 ハレ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用回数少なめです。多少の使用感はご了承ください。サテン生地でとろみがあってかわいいです。肩幅49着丈52袖丈14#MOUSSY#マウジー#ショルダーバッグ#SHELTTER#シェルター#スキニー#スキニーデニム#SLY#スライ#rienda#リエンダ#TODAYFUL#トゥデイフル#IENA#イエナ#RonHerman#ロンハーマン#おしゃれ#フリークスストア#THENORTHFACE#ザノースフェイス#ノースフェイス#EMODA#エモダ#MURUA#ムルーア#Patagonia#パタゴニア#インスタ#インスタ人気#ZARA#ザラ素材···サテンカラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋19
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