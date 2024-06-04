メゾンスペシャル　2way Bare Top

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブルーカップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬一度着用したのみです。出品するか迷っているのでお値下げは考えておりません。いろんな着用方法があるのでとても可愛いです！よろしくお願いします。メゾンスペシャル MAISONSPECIALキャミソール タンクトップ ブラトップ
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