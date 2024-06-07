カラー white紗栄子さんのブランド完売商品になります。使う機会がなくなったので試着もせず出品いたします。すごく可愛かったので出品するかまだ少し悩んでます。。デザイン性が高い上に、さまざまな着方を楽しんで頂ける1着。どちらを前にしても、ご着用頂けるアイテムで着用の仕方次第で、印象がガラッと変わる商品です。胸下切り替えになっているためスタイルアップ効果も。是非、この夏ゲットしたい1着です。



完売品 ALLISON BROWN SHOULDER FRIL 2WAY TOP-



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◇新品タグ付き◇限定◇完売品◇ファミリア 2WAYショルダーバッグ ...



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