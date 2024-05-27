スローガンミニのぼり SS9 イェソン YESUNG SUPER JUNIOR ...

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商品詳細
SUPERSHOW９：ROADinJAPANのための、撮り下ろしビジュアルを使用したスローガンミニのぼり！お馴染みのフレーズで、メンバーをどこでも感じられる卓上のぼり！オフィスでもおうちにも飾って、ちょっぴりクスッと笑えて癒される商品です♪仕様【サイズ】のぼり/W80mm×H200mm【素材】ポリエステル【パーツ】ポール、土台付き 【原産国】日本イェソンYESUNGSUPERJUNIORスパショ SS9グッズ公式のぼりスローガン
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