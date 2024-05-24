2点 セット パフスリーブ ブラウス レース 上下 ショートパンツ ハイウエスト

ご覧いただきありがとうございます♪❀新品・未使用♪❀送料無料♪・フォローいただいた方には100円のお値引きいたしますので、ご購入前にコメントにてお知らせください(˃̵ᴗ˂̵)☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆・フォロー値引きはもちろん、まとめ買いなどでの割引もいたしますのでコメントお待ちしてます♡【商品詳細】◆カラー:ホワイト、ベージュ◆サイズ(cm):フリーサイズ◆色とサイズについて※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。※撮影環境や画面解像度によっては、掲載写真と素材感・色が多少異なる場合もございます。※カラーやサイズにバリエーションがある商品は、お取引メッセージよりご希望をご連絡くださいませ。☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆ー☆【以下必ずお読みください】❀発送前に検品をしておりますが、海外輸入品につき、まれに傷や汚れなど見られる場合があります。❀日本製のものと比べて縫製等が甘い場合がございます。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。❀折りたたんで発送いたします。畳みジワなどはご容赦ください。❀通常は１週間以内で発送いたします。（恐れ入りますが、お急ぎの方の対応は致しかねます)❀全て検品しておりますが、万が一不良品がありました場合は交換、返金対応いたしますので評価前にご連絡ください。注意事項/プロフィールに記載しておりますので必ずご確認下さいこのまま購入お待ちしています♡♡♡



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