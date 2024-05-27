ディズニー　アメリカ購入　シンデレラ　ガラスの靴

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商品詳細
20年近く前にアメリカのディズニーワールドへ行った際にアクセサリー売り場辺りで奮発して購入したシンデレラの靴です。ミニサイズで飾るととても可愛いです。箱やタグはありません。イニシャルなどの刻印も無いタイプです。日本でも似たようなガラスの靴は手に入りますが、こちらはゴールドでとてもレアかなと思います。(18金かは分かりません)勿体無くてしまっていましたが、個人保管ですので細かい傷はご了承くださいませ。シンデレラ 靴キャラクター···ディズニーディズニーランドディズニーワールドDisneyレアグッズUSA
http://narcologia.ru/goods/calling467050.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper350609.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney130749.html
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