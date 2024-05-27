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ディズニー　アメリカ購入　シンデレラ　ガラスの靴
商品番号 Q20091538401
商品名

ディズニー　アメリカ購入　シンデレラ　ガラスの靴
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 20,445 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年近く前にアメリカのディズニーワールドへ行った際にアクセサリー売り場辺りで奮発して購入したシンデレラの靴です。ミニサイズで飾るととても可愛いです。箱やタグはありません。イニシャルなどの刻印も無いタイプです。日本でも似たようなガラスの靴は手に入りますが、こちらはゴールドでとてもレアかなと思います。(18金かは分かりません)勿体無くてしまっていましたが、個人保管ですので細かい傷はご了承くださいませ。シンデレラ　靴キャラクター···ディズニーディズニーランドディズニーワールドDisneyレアグッズUSA
http://narcologia.ru/goods/calling467050.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper350609.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney130749.html

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