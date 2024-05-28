♦中国 景徳鎮製 陶磁器 粉彩 梅花春図紋 瓶 花瓶 置物飾りコレクション骨董品

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種類...宝瓶・花瓶♦ご注意、気持ちの良いお取引行わせて頂きたい為、メルカリ希望購入価格申し込み機能には対応致しません。プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 中国陶磁器美術品！ 粉彩色絵 【梅花春季図紋瓶】 花瓶 箱なし 落款 景徳鎮新しい景徳鎮製磁器でございますが少し珍しい瓶でございます。 状態口縁に1箇所小キズ（釉剥げ）がございます。その他特段気になる箇所はございません。ご購入の前に光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ高さ 34.4cm 口径 10.8cm胴径 13.9cm重量1.9Kgご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#瓶#琺瑯彩#粉彩#壺#民国時代#花瓶 #景徳鎮#中国#工芸品#古玩#古美術品#壺#工芸品#美術品#コレクション#鈞窯#成化年製#大明成化年製#大明年製#染付#粉彩#琺瑯彩#宣統年製#斗彩#闘彩#辰砂#瓶#壺#清時代#清朝#清末#文房四宝#藍釉#筆洗#書道具#文房四宝#古盤#盆#中国古美術品#中国骨董品#中国工芸品#明時代#乾隆年製#清朝時代#明時代#銅紅釉#陶器#陶芸#清時代#清朝末#宋時代#古美術品#清末#嘉慶年製#雍正年製#宣統年製#乾隆年製#嘉靖年製#光緖年製#道光年製#同治年製#清朝#古玩#北宋#唐時代#青磁#美術品#アンティーク#コレクション#骨董品#美術品#元時代#置物#飾り#景徳鎮製