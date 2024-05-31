☆美品★レスポートサック　モノクロームカウ　トートバッグ

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●商品LESPORTSAC／レスポートサックトートバッグ カウ柄内側：ポケット×1外側：ジッパーポケット×1#こりどらSHOPレスポートサック雑誌や書類、ノートPCなどを入れやすい縦長シルエットのスクエアトートバッグです。A4サイズが収納できるので、通勤や通学などの普段使いやサブバックとしても使いやすいスタイルです。マチが広く容量たっぷりなのもうれしいポイント。●カラーブラック×ホワイト●素材ナイロン●サイズ(cm)横幅34縦幅36マチ12※素人採寸のため誤差はご了承ください。●注意事項目立った汚れや傷などはなく、まだまだご使用出来る商品てす。 写真をご確認の上、used商品であることをご理解頂いた上でのご購入をお願いします。神経質な方は予めご遠慮ください。撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。折り畳んでの配送となります。#こりどらSHOPレスポートサック