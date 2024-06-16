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jamin puech レザー ハンドバッグ
商品番号 R69290788235
商品名

jamin puech レザー ハンドバッグ
ブランド名 ジャマンピュエッシュ
特別価格 税込 4,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますjaminpuechジャマンピュエッシュの革製ハンドバッグです革を縫い付けたjaminpuechらしい拘りの作りがおしゃれさと品を兼ね備えた素敵なアイテムですサイズ横25cm高さ14cmマチ10cm素人採寸のため誤差はご了承ください500mlのペットポトルや小さなマグがすっぽり入るサイズ感です擦れや汚れ等なく状態の良い商品です※即購入OKです※状態の良い商品ですが、中古品である事をご理解の上ご購入をお願いいたします
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