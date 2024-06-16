jamin puech レザー ハンドバッグ

ご覧いただきありがとうございますjaminpuechジャマンピュエッシュの革製ハンドバッグです革を縫い付けたjaminpuechらしい拘りの作りがおしゃれさと品を兼ね備えた素敵なアイテムですサイズ横25cm高さ14cmマチ10cm素人採寸のため誤差はご了承ください500mlのペットポトルや小さなマグがすっぽり入るサイズ感です擦れや汚れ等なく状態の良い商品です※即購入OKです※状態の良い商品ですが、中古品である事をご理解の上ご購入をお願いいたします



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