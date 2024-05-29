★更に値下げ★COACH ショルダーバッグ

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商品詳細
カラー···ベージュ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革衣替えのタイミングで不要になりましたので出品致します。冬服に合わせやすいものとなっております。購入のご検討お願い致します。
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