【美品】IBIZA イビザ 日本製 山羊革 ２ウェイバッグ

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商品詳細
#あーる販売商品⭐︎購入場所数年前に大手中古ブランドショップで購入⭐︎サイズ横 約27cm縦 約19cmまち 約8.5cm⭐︎状態底汚れ一箇所※その他画像ご確認お願いいたしますY080527200
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