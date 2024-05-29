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【美品】IBIZA イビザ 日本製 山羊革 ２ウェイバッグ
商品番号 L94088931145
商品名

【美品】IBIZA イビザ 日本製 山羊革 ２ウェイバッグ
ブランド名 イビザ
特別価格 税込 5,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#あーる販売商品⭐︎購入場所数年前に大手中古ブランドショップで購入⭐︎サイズ横　　約27cm縦　　約19cmまち　約8.5cm⭐︎状態底汚れ一箇所※その他画像ご確認お願いいたしますY080527200
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