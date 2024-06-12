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コムデギャルソン　ワンピース
商品番号 G19155423015
商品名

コムデギャルソン　ワンピース
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。前あき　五分袖　　黒肩幅　43cmウエスト　36cm袖丈　37.5cm丈　　116cmシンプルですが柔らかな生地で女性らしいシルエットがでます。胸元のあきが広かったのでスナップを付けました。共布のベルトはありません。襟後ろに毛玉少々。写真に撮ってありますのでご確認ください。使用頻度2〜3回。クリーニング後　自宅保管していました。小さめに梱包しての発送になります。よろしくお願いいたします。
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