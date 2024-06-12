コムデギャルソン　ワンピース

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。前あき 五分袖 黒肩幅 43cmウエスト 36cm袖丈 37.5cm丈 116cmシンプルですが柔らかな生地で女性らしいシルエットがでます。胸元のあきが広かったのでスナップを付けました。共布のベルトはありません。襟後ろに毛玉少々。写真に撮ってありますのでご確認ください。使用頻度2〜3回。クリーニング後 自宅保管していました。小さめに梱包しての発送になります。よろしくお願いいたします。
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