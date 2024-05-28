極美品 コーチ スワッガー ブレイク ショルダーバッグ 2way レザー

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商品詳細
○アイテムCOACHコーチスワッガーブレイクショルダーバッグハンドバッグ2wayゴール金具レザー革ネイビーF35689大容量○サイズ縦22.0cmx横34.0cmxマチ6.0cmハンドル27.0cmショルダー紐113.0-130.0cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態極美品目立った傷や汚れなどがない商品になります。○カラーネイビー○素材レザー本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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