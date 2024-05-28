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アンテプリマ　ワイヤー＆ビーズハンドバッグ
商品番号 K77693073596
商品名

アンテプリマ　ワイヤー＆ビーズハンドバッグ
ブランド名 アンテプリマ
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用、ハンドルで持っても、チェーンで肩にかけても〜短いチェーンも別添えです。海外で購入、珍しいタイプのバッグです。自宅保管のため、ご理解いただける方、よろしくお願いします。素材···ビニール、その他サイズ…幅27cm、縦高さ　最大32cm、18cm持ち手チェーン高さ…38cmチェーン長さ…78cm短いチェーン…40cmカラー···ホワイト人気モデル/シリーズ···ANTEPRIMAワイヤーバック#アンテプリマ#ワイヤーバッグ#anteprima#wirebag
http://narcologia.ru/goods/cotton886961.html
http://narcologia.ru/goods/reflector516364.html
http://narcologia.ru/goods/assessor487103.html
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