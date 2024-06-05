ルイヴィトン　ネヴァーフルMM トートバッグ　ダミエ

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商品詳細
LOUISVUITTONネヴァーフルのトートバッグです！10年程前に高松三越で購入した正規品です！箱は引っ越しの際に捨ててしまったのでないのですが、箱無しでもいいって方にお譲りします☺︎しばらく使っていたのですが全く使わなくなりずっと保管しているだけなのでお譲りします☺︎側は綺麗だと思うのですが横の部分の紐が猫に噛まれて歯型がついてしまっています。付属の小さいポーチみたいなものは比較的汚れもなく綺麗です☺︎持ち手等も切れなどなく綺麗だと思いますが中身は少し汚れています。素人検品、自宅保管写真等で写らない細かい傷、汚れ等は少しあると思った上での購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。#LOUISVUITTON#ルイヴィトン #ヴィトン#ネヴァーフル #トートバッグ #ダミエ
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http://narcologia.ru/goods/moisture894269.html
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