2◆ワコール◆ルジェ◆28グループ キャミソール◆L◆CCA228◆ネイビー◆

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商品詳細
■メーカー■Wacoal/ワコール■品名■ルジェ28グループキャミソールLサイズ■カラー■ネイビー(KO)■サイズ■Lサイズ(バスト：86-94cm)■素材■ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スリット糸使用)■状態■新品・タグ付※極わずかなほつれ等ある場合がございますが、格安出品の為ご了承ください。■特徴■・なめらかなトリコット素材を使用・カップと前身使用レースとアップリケにはラメ糸を使用・アップリケにはクリスタル付き■管理番号■岩86■発送■ゆうメール予定※祝日除く月・水・金曜日に行っております。ランジェリースリップインナールームウェア下着ロングレース花柄紺ブルー青色Wacoal
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