theory　ブラウス　セオリー　未使用

Theoryセオリーのシルクブラウスになります。色はクリーム色で、2重仕立てになっており、また後ろも凝っていてお洒落に着こなせます。自宅での試着のみなので、未使用に近いとしました。タグは捨ててしまいました。自宅保管をご理解の上、ご検討宜しくお願い致します。セオリーセオリーリュクス



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