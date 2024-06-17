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極美品◎定価¥12,980背中空きバルーンワンピース キャミワンピース マキシ
商品番号 I76610196546
商品名

極美品◎定価¥12,980背中空きバルーンワンピース キャミワンピース マキシ
ブランド名 マウジー
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇ヘルシーな肌見せバックデザイン　こっくりベージュ背中空き　美シルエットロングワンピース◇ドレスお得な２枚セットページも出品中＊極美品ロングマキシ丈　バルーンキャミワンピース/ロングドレス◯moussyマウジー定価¥12,980BALLOONキャミワンピース/ドレスくびれシルエットロング丈/マキシ丈size2（M〜Lの方むけ）＊送料込み＊半額以下胸下切り替え、Aラインのボリュームたっぷりでモードな雰囲気のバルーンシルエット。存在感のあるキャミワンピースドレス背中空きのバックスタイルもデザイン性が高くヘルシーな肌見せ◎ポケット有り肩紐調整可能小物やインナーのコーディネート次第でストリートからフォーマルなシーンまで活躍。シアーインナーやハイネックを合わせれば一年中着回し可能#その他出品中アパレルyuya#その他出品中ワンピyuya都内発送メルカリ便クリーニング済み◯その他viviennewestwoodやPRADA等のハイブランドからプチプラセットまで、おまとめ割実施中＊　おまとめ割引き交渉OK＊かわいい　大人かわいいこなれ感オシャレ上級者ボリュームハイボリューム上品
http://narcologia.ru/goods/unusable265574.html
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