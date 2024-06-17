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QUEENS COURT クイーンズコート オパールプリントボウタイブラウス
商品番号 O24687504260
商品名

QUEENS COURT クイーンズコート オパールプリントボウタイブラウス
ブランド名 クイーンズコート
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

QUEENSCOURTクイーンズコートオパールプリントのボウタイブラウス　パープルの方です。黒は着画像を参考までにシアー感のある素材にプリントを施すテクニックは今シーズンもマストディティール。その二つを兼ね備えたオパール加工を施した,エレガントで上品な素材のWEB別注ボウタイブラウス☆シアー感やお袖のボリューム感,細めのリボンボウタイが華奢さを演出し,フェミニンな印象を更にプラスしてくれます。ボウタイは、リボン結びや一重だけ、または結ばないと色々楽しめます。M:着丈62.5cmバスト114cm肩幅38cm袖丈49.5cm袖口23cm価格　¥19,800-新品未使用です。
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