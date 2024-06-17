QUEENS COURT クイーンズコート オパールプリントボウタイブラウス

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QUEENSCOURTクイーンズコートオパールプリントのボウタイブラウス パープルの方です。黒は着画像を参考までにシアー感のある素材にプリントを施すテクニックは今シーズンもマストディティール。その二つを兼ね備えたオパール加工を施した,エレガントで上品な素材のWEB別注ボウタイブラウス☆シアー感やお袖のボリューム感,細めのリボンボウタイが華奢さを演出し,フェミニンな印象を更にプラスしてくれます。ボウタイは、リボン結びや一重だけ、または結ばないと色々楽しめます。M:着丈62.5cmバスト114cm肩幅38cm袖丈49.5cm袖口23cm価格 ¥19,800-新品未使用です。