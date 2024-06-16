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- ☘ TO BE CHIC フラワーモチーフ半袖カットソー◎美品
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商品詳細
襟元、お袖がフラワーモチーフになっていて大人可愛いチュニックです♡光沢感のある上質な素材お袖はチュール素材にフラワーモチーフが付いているので、少し透け感もあり華やかな雰囲気です！◎状態の良い美品size身幅 42㎝着丈 73㎝#トゥービーシック#フォクシー#半袖チュニック#三陽商会柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/providence178094.html
http://narcologia.ru/goods/troupe887311.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln419802.html
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