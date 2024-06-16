☘ TO BE CHIC フラワーモチーフ半袖カットソー◎美品



TO BE CHIC - トゥービーシック フラワーモチーフ付き Tシャツ ...



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フリルシフォンコンビ カットソー(トップス)｜TO BE CHIC(トゥービー ...



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襟元、お袖がフラワーモチーフになっていて大人可愛いチュニックです♡光沢感のある上質な素材お袖はチュール素材にフラワーモチーフが付いているので、少し透け感もあり華やかな雰囲気です！◎状態の良い美品size身幅 42㎝着丈 73㎝#トゥービーシック#フォクシー#半袖チュニック#三陽商会柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋