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☘ TO BE CHIC フラワーモチーフ半袖カットソー◎美品
商品番号 Q99327555758
商品名

☘ TO BE CHIC フラワーモチーフ半袖カットソー◎美品
ブランド名 トゥービーシック
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

襟元、お袖がフラワーモチーフになっていて大人可愛いチュニックです♡光沢感のある上質な素材お袖はチュール素材にフラワーモチーフが付いているので、少し透け感もあり華やかな雰囲気です！◎状態の良い美品size身幅　42㎝着丈　73㎝#トゥービーシック#フォクシー#半袖チュニック#三陽商会柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/providence178094.html
http://narcologia.ru/goods/troupe887311.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln419802.html
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