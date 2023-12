NICE CLAUP オーガンジーオフショルブラウス

今年の5月に購入し一度だけ着用し、その後自宅で洗濯をして暗所で保管しておりました。目立つ汚れやほつれはございません。折りたたんで発送させていただきますので、その際にできるシワなどはご容赦下さい。即購入◯



