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- SLOBE IENA 夏色ギンガムチェック柄ブラウス 他2枚
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商品詳細
IENASLOBEの素敵なギンガムチェック柄フリルブラウス、色はミントグリーン×白です。着丈は約53センチ、身幅は約45センチです。ご自宅でのお洗濯可能です♪anysisストライプ柄フラワー刺繍スカラップブラウス23区ノーカラージャケット
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