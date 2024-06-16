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60s USA チェック柄 半袖シャツ オープンカラーシャツ vintage
商品番号 T17704106598
商品名

60s USA チェック柄 半袖シャツ オープンカラーシャツ vintage
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,720 円
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商品詳細

＜商品説明＞1960年代頃のヴィンテージ、レディースの半袖オープンカラーシャツです。ブランドはCRAZYHORSE。コットン100%と思われる薄手で涼しげな生地にループ留めの開襟。チェック柄の配色も良く素敵な一着です。＜商品状態＞画像9枚目、胸ポケットの端部分少し縫製の解けあり。＜サイズ＞表記サイズ：記載なし以下、実寸となります。着丈：64.5cm肩幅：38.5cm身幅：45cm袖丈：15cm※多少の誤差は御容赦下さい。＜生地＞記載なし
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