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- 60s USA チェック柄 半袖シャツ オープンカラーシャツ vintage
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商品詳細
＜商品説明＞1960年代頃のヴィンテージ、レディースの半袖オープンカラーシャツです。ブランドはCRAZYHORSE。コットン100%と思われる薄手で涼しげな生地にループ留めの開襟。チェック柄の配色も良く素敵な一着です。＜商品状態＞画像9枚目、胸ポケットの端部分少し縫製の解けあり。＜サイズ＞表記サイズ：記載なし以下、実寸となります。着丈：64.5cm肩幅：38.5cm身幅：45cm袖丈：15cm※多少の誤差は御容赦下さい。＜生地＞記載なし
http://narcologia.ru/goods/stealth530676.html
http://narcologia.ru/goods/influenza619193.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei123971.html
60s USA チェック柄 半袖シャツ オープンカラーシャツ vintage
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