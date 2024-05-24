ビンテージ 刺繍 シルク シャツジャケット 90s

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商品詳細
ビンテージ刺繍入りシルクシャツジャケットです。サイズ表記L肩幅約45センチ身幅約57センチ袖丈約62センチ着丈約58.5センチです多少の誤差はご容赦ください。多少の使用感ありますが大きなダメージはありません。中古品にご理解のある方のみご検討お願い致します。色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍素材···シルク
http://narcologia.ru/goods/protein831434.html
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