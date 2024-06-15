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ケイトスペード ショルダーバッグ ステイシー 　新品
商品番号 S17496737442
商品名

ケイトスペード ショルダーバッグ ステイシー 　新品
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,978 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入希望の方はコメントおねがいします他のサイトにも出している為、よろしくお願いいたしますケイトスペードショルダーバッグステイシー　KATESPADEK7343STACISQUARECROSSBODY◆商品説明カラーブロックデザイン◇手持ちでも使える2WAYショルダーバッグ・KATESPADE(ケイトスペード)のショルダー・ポシェット　ハンドバッグ　・カラーブロックデザインがおしゃれでかわいいショルダーバッグ。・ストラップは取り外しが可能なのでハンドバッグとしてお使いいただくのも素敵です。ショッパー　ラッピング巾着付き◆色・ブルー系マルチ（poolsidem）◆大きさ・幅17.5　高さ15.5　マチ5.5　ストラップ長さ105-121　持ち手長さ22　（cm)◆素材・仕様・レザー・開閉：マグネット・外側：オープンポケット×1・内側：オープンポケット×1カードポケット×3・ストラップ長さ：約105-121cm（取り外し・調節可能）プレゼントにも喜ばれると思います！カラー...ブルー素材...本革
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