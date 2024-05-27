BAOBAO バオバオ

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商品詳細
PALETTEカラーWHITE（no.01）タグ有新品未使用品横幅：34㎝高さ：34㎝重さ：400g表面：塩化ビニル樹脂基布：ポリエステル100%ポケット：ナイロン100%部分：人工皮革様々な色の絵の具が塗り重なったパレットのように、独特の表情を持つLUCENTシリーズ。無作為に色を重ね、その躍動感のある瞬間をとらえて、三角ピースにプリントを施しました。柄を引き立たせるため、メッシュと金具をベース生地と同色にしました。見ているだけで楽しめる、アートピースのようなアイテムです。IsseyMiyakeイッセイミヤケ
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