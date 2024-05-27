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ゆきざき　ノンブル　アルファ　イニシャル　ペンダント　ダイヤモンド　A Mサイズ
商品番号 O78007942080
商品名

ゆきざき　ノンブル　アルファ　イニシャル　ペンダント　ダイヤモンド　A Mサイズ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 22,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トレンドジュエリーからお手頃ジュエリーまで☺️たくさん出品中です✨ゴージャスなハイジュエリーも随時出品中です❤️#grazieジュエリー　こちらからご覧いただけます✨フォロー割引おまとめ割引ございます❤️「ゆきざき」のジュエリーを語るうえで最も象徴的なモデルで、職人が1つ1つ手作業で作る数字とアルファベットのデザインと上質なダイヤモンドを融合させたペンダントトップ「ノンブル」。数字やアルファベットが持つ意味をご自身に重ね合わせて身に着けることのできるジュエリーです。定価　242,000チェーンは付属致しませんので、お手持ちのチェーンにつけてご着用くださいね✨ゆきざきK18WGダイヤモンド　0.35ctサイズ　W23xH23xD5.2mm#ゆきざき#ダイヤモンド#レディースリング#ジュエリー#jewelry#Diamond#指輪
http://narcologia.ru/goods/recycling64314.html
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