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ACYM アシーム　ロングワンピース　長袖　ベージュ　背中あき
商品番号 W37788115186
商品名

ACYM アシーム　ロングワンピース　長袖　ベージュ　背中あき
ブランド名 アシーム
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■サイズ・・・Freeタグはないですが、新品・未使用です！コットン100%で生地がしっかりしていて、裏地付きなので透ける心配はありません！背中が開いているところも可愛いです⭐︎肌寒い日にはまだ着ていただけると思います(^^)自宅保管のため、ご理解いただける方のみご購入ください！！
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