ACYM アシーム　ロングワンピース　長袖　ベージュ　背中あき

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商品詳細
■サイズ・・・Freeタグはないですが、新品・未使用です！コットン100%で生地がしっかりしていて、裏地付きなので透ける心配はありません！背中が開いているところも可愛いです⭐︎肌寒い日にはまだ着ていただけると思います(^^)自宅保管のため、ご理解いただける方のみご購入ください！！
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