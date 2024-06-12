専用Mila Owen ミラオーウェン ツイードトート A-4サイズ ブラウン系

MilaOwenミラオーウェンハウンドトゥース柄ツイード風トートバッグ2〜3回程使用しました。目立った汚れやダメージはありません。まだまだお使いいただける状態だと思います。以下、引用です。【洗練されたベーシックが際立つキャンバストート】斜めにわたるハンドルラインがシンプルながら存在感のあるキャンバストート。SETになったトレンドのキーペンダントは複数の鍵がしまえる開閉式のリング仕様になっており、単体でコーディネイトに取り入れるだけで一気に旬なスタイリングに。シルエットが際立つレザーバッグのような仕立てと、しっかりとした風合いでカジュアル過ぎず、タウンユースにもマッチするシックなデザインに仕上げました。たっぷりの容量と汚れにくいよう底鋲もついて気負わずタフに使えます。【製品寸法】F:縦:28cm横:38cmマチ:18cm持ち手長:40cmポケット内(個数):1個【素材】表地:NVY・CML:植物繊維(ジュート)56%、綿43%、レーヨン1%/CHECK:ポリエステル55%、アクリル19%、レーヨン12%、ナイロン7%、羊毛4%、綿3%/裏地:綿100%/持ち手:合成皮革定価13200円



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