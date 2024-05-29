値下げ！ミュウミュウの本革バッグ ショルダーベルト付き

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商品詳細
縦35cm横幅41cm底15cm取っ手の長さ30cm色黒A4サイズのものは楽に入ります。底に近い部分に浅いスレがありますが、あまり目立たないと思います。ハンドル、バッグの角のスレはありません。
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