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値下げ！ミュウミュウの本革バッグ ショルダーベルト付き
商品番号 T39452342578
商品名

値下げ！ミュウミュウの本革バッグ ショルダーベルト付き
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦35cm横幅41cm底15cm取っ手の長さ30cm色黒A4サイズのものは楽に入ります。底に近い部分に浅いスレがありますが、あまり目立たないと思います。ハンドル、バッグの角のスレはありません。
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