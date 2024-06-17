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フェラガモ　ブラックトート
商品番号 C28445988538
商品名

フェラガモ　ブラックトート
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 3,354 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェラガモのブラックの皮のトートバッグです。素人計測ですが、縦33cm×横44cm×マチ14cmで1泊旅行などにちょうど良いサイズ感です。素材···レザー(本革)カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
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