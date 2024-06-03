新品レア Irma イヤマちゃん ピンク コットントートバッグエコバッグ

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デンマークのIrmaイヤマで購入しました:DコペンハーゲンIRMAはデンマークのセレブ御用達高級スーパーマーケットですそのロゴのイヤマちゃんが刺繍されているコットンのトートバック（ピンク）です137年の歴史を閉じ全店舗閉店となります2023/9現在残っていた店舗の最後の在庫とのことです※ブルー・ピンクがあります※数量限定です_(._.)_●カラー：ピンク●素材：オーガニックコットン●サイズ：約：横幅約38cm高さ約30cmマチ約13cm□クリックポスト(追跡番号あり)で折りたたんでの発送となります○目視確認できる破損などはありません○海外製品ならではの縫製の甘さやサイズのズレ感などある場合もあります○細かいところが少しでも気になる方はご遠慮くださいませ○ご理解いただける方のみでお願いします_(._.)_カラー···ブルー青柄・デザイン···その他素材···コットンバッグサイズ···A4サイズ収納可他Irmaイヤマアイテムは、トートバッグ、エコバッグ出品中です_(._.)_