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- スーピマコットン ストレッチストライプ シャツ 12ピンク 62ブルー
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。XLサイズ２枚セットです。保管の際のシワがございます。発送の際は襟のプラスティックは外して発送します。ブルーの方のみタグはありません。各定価2990円
http://narcologia.ru/goods/tenet973863.html
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