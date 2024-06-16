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商品詳細
greenlabelrelaxingグリーンレーベルで購入したムジストライプボウタイフレンチスリーブブラウス-マシンウォッシャブル-です！1回のみ仕事で短時間着用し、自宅クリーニング後保管しておりました。家で洗ってもアイロン不要で手入れがとても楽なブラウスだと思います(*^^*)テレワークが多いため出品いたします。定価 7920円以下公式サイトから引用毎シーズン大好評のボウタイブラウスに新作が登場！■デザイン大人フェミニンなボウタイデザインが華やかなブラウス。甘くなりすぎず洗練された印象のボウタイがコーディネートを格上げしてくれます。すっきりとしたフレンチスリーブもポイント。一枚着としても映えるデザインながら、ジレや羽織りのインナーとしても使いやすい着回しのきくアイテムです。お仕事にはもちろん、フォーマルなシーンにも活躍する一枚です。※ホワイトカラーは、グリーンのスカートで着用しているモデル画像の方が実際の色味に近しい印象となります。■素材さらりとしており、落ち感のある素材です。■コーディネートカラーボトムと合わせるとより華やかな印象に。こなれ感あるワントーンコーディネートもおすすめです。ジレやジャケットなどとレイヤードを楽しんでいただくのも◎・その他1カラーはホワイトとチャコールグレーのストライプ柄です。============================透け感：ホワイト；ありその他1；ややあり伸縮：なし光沢感：なしケア方法：洗濯機洗い可============================FREE：着丈58バスト114ゆき30
http://narcologia.ru/goods/reproduce721755.html
http://narcologia.ru/goods/procurement936933.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation808224.html
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
http://narcologia.ru/goods/reproduce721755.html
http://narcologia.ru/goods/procurement936933.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation808224.html
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス
green label relaxing ストライプ ボウタイ ブラウス