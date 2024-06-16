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綿100% 布帛小紋レース＆カットソー　チビ衿　半袖　プルオーバー
商品番号 B51825851532
商品名

綿100% 布帛小紋レース＆カットソー　チビ衿　半袖　プルオーバー
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　若草系　値下げ不可　人気商品　人気カラー身幅５７センチ着丈６３センチ　裾幅６０センチ前見頃が布帛の小紋レース仕立てで袖と後身がカットソーのプルオーバーです♪製品染めでとても柔らかい素材でとても着やすく体型隠しに使えるアイテムです♪これからの季節に活躍する一枚です♪パルティクラール群言堂センソユニコ慈雨　芽風イフクラージュCO'sfooダボダボタイガーママコットンハウスアヤケイコキシヨーガンレールアコーレ　レフルイカロ　KARO中川政七商店快晴堂萌　モユル　萠ヤッコマリカルドジェニーギャルソン佐藤繊維　エムアンドキョウコパラスパレス＋２４５rpmアップルハウスマジョマジョ夢地哉ナチュリラリンネルなどお好きな方にお勧めしております♪
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綿100% 布帛小紋レース＆カットソー　チビ衿　半袖　プルオーバー
袖2段レース カットソープルオーバー _ 大きいサイズレディース トップス カットソー プルオーバー LL 3L 4L 5L 6L 夏 夏物 夏服 夏用 ぽっちゃり ゆったり お腹 胸周り 二の腕カバー 半袖 かわいい おしゃれ カジュアル ナチュラル プラスサイズ
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