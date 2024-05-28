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商品詳細
お値下げしました！❤️他にも沢山出品中です❤️⭐︎お振込み等、即お支払いではない場合は、購入前にお知らせ下さいませ。FOXEYNYのトップスです。ウエストの両サイドにシャーリングが施され、ウエストが細く見えます♡背面上部には、FOXEYロゴ刺繍入り。サイズ40（脇下身幅約39㎝、着丈約56㎝）←素人採寸につき、多少の誤差はお許しください。お色黒1回着の綺麗なお品ですが、自宅保管もございますので、過度に神経質な方は購入をお控え下さいませ。返品、交換、クレームは受け付けておりません。＊特に記載のない限り付属品（肩パット・ハンガー・エルフィン・タグ・箱等）はございません。クローゼット整理の為、他にも多数出品しておりますので、是非併せてご覧くださいませ。⚠️他サイトにも出品中ですので、突然の削除の可能性がございます。発送は、最安の方法で致します。シワが心配、追跡出来る方法を希望、補償のある方法を希望等の方は購入前にお申し出下さい。差額プラスで対応させて頂きます。
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http://narcologia.ru/goods/conception536557.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate8648.html
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有名なブランド トップス ロゴ入 FOXEY 1回着♡ 40 ウエスト ...
1回着♡ FOXEY ロゴ入 トップス 40 フォクシー ウエストシャーリング-
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