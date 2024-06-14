MHLコットンリネンのポロシャツ

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏コットンリネン素材のボロシャツは珍しく、チノ、ジーンズ、スカートなどあわせてカッコ可愛く着れると思います。生地が毛羽立ってる感は、リネンを織る、自然な風合いです。
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