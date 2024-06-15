クレイバースト　1box ぺりぺりつき

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商品詳細
購入した際にシュリンクを剥がされた為、シュリンクはついておりませんが、ぺりぺり付きです。宅急便コンパクトで箱のまま発送します。(追跡番号つき)封入率は公式の通りです。すり替え防止のため返品・交換は致しかねます。スカーレット＆バイオレット拡張パッククレイバーストBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語
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