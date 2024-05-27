ゴヤールGOYARD トートバッグ アーディPM

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6月か7月にこちらで購入しましたが、２回使ったほどで必要なくなりましたので売ります。以下、購入時の説明分です。数年前パリ本店にて購入。付属品は写真にあるもののみ。保存袋、レシート、ギャランティカード等は捨ててしまいありません。先日、ブランド買取ショップにて査定をお願いしました。予想外の高値が付き、手放すか迷いましたが、使う機会がありませんので、沢山使っていただける方にお譲りしたいです。持ち手付け根のコパのひび割れが若干あります。重量：約685g◆生産国：フランス◆サイズ：W約41cmxH約30cmxD約16cmショルダー：約42cm◆素材：レザー◆仕様：開閉式：ダブルファスナー◆付属品：ポーチ横：約40cm縦：約30cm幅：約17cm持ち手：約43cm完璧を求める方、細かい方は店舗にて手に取っての購入をおすすめします。素材···ナイロンカラー···ブラック