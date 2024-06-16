極美品 サルバトーレフェラガモ キャミソール コットン ホワイト S イタリア製

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ご覧いただきありがとうございます。トレンド古着専門の「古着男子」です。お洒落な古着をたくさん出品していますので、是非ご覧くださいませ。【商品名】極美品サルバトーレフェラガモキャミソールコットンホワイトSイタリア製タンクトップ【ブランド】サルバトーレフェラガモSalvatoreFerragamo【サイズ】表記サイズ：Ｓ着丈（約）53cm 肩幅（約）30cm身幅（約）38cm 袖丈（約)-【素材・材質】綿コットン【色】白ホワイト【商品の状態】目立った傷や汚れはなく、まだまだ気持ちよくご着用いただけるかと思います。※あくまでも古着の為、汚れやダメージ等の見落としがある場合があります。古着ということをご了承頂ける方のみご検討ください。神経質な方や状態を気になさる方は購入をお控えください。この商品はペット無しの禁煙の部屋にて保管しております。決済完了後、綺麗に折りたたんで発送いたします！【補償・匿名性】が確保された発送方法にて1-2日以内に発送即購入ＯＫ↓他の出品一覧が見れます↓#古着男子のお店#古着男子のトップス305032