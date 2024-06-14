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Baserange ベースレンジ キャミソール
商品番号 W38433329834
商品名

Baserange ベースレンジ キャミソール
ブランド名 ベースレンジ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Baserangeベースレンジnidatankrubyカラーはピンクです。今年の冬にオンラインショップで購入しました。着用する機会がないため出品致します。●サイズ：表記XS●状態：一度着用して自宅でクリーニング致しました。特に目立つ傷や汚れなどはございません。●その他、注意事項：傷や汚れなどは写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。※申し訳ございませんが、今のところお値引き交渉はしておりません。※仕事上、平日は対応できない場合がございます。場合によっては発送まで1週間頂くこと、ご了承下さい。その他について、自己紹介文を一読いただければば幸いです。Baserangeベースレンジトップスキャミソールタンクトップnidatankrubyピンク柄・デザイン···無地カラー···ピンクカップ···カップなし
http://narcologia.ru/goods/moisture726169.html
http://narcologia.ru/goods/preference221138.html
http://narcologia.ru/goods/injure731867.html
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