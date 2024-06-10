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HIROFU ネイビーハンドバック
商品番号 I91363730334
商品名

HIROFU ネイビーハンドバック
ブランド名 ヒロフ
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···その他レザー(本革)カラー···ネイビーカバンの角、手持ちの部分に色褪せた箇所がございます。中は比較的綺麗です。気になる部分がございましたら写真を追加いたしますのでコメントお待ちしております。6万円台で購入いたしました。
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