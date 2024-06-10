HIROFU ネイビーハンドバック

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素材···その他レザー(本革)カラー···ネイビーカバンの角、手持ちの部分に色褪せた箇所がございます。中は比較的綺麗です。気になる部分がございましたら写真を追加いたしますのでコメントお待ちしております。6万円台で購入いたしました。