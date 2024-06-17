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2022SS マーガレットハウエル LINEN MELANGE ワイドパンツ
商品番号 V71853945543
商品名

2022SS マーガレットハウエル LINEN MELANGE ワイドパンツ
ブランド名 マーガレットハウエル
特別価格 税込 5,586 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MARGARETHOWELL/LINENMELANGETROUSERSリネン素材を使用したマーガレットハウエルのトラウザーズ。フロントはドローストリングのカジュアルな雰囲気に、バックはテーラーのディティールを用いたスタイル。ハイライズ、ワイドクロップドのガウチョパンツ(キュロット)型で、涼しく、楽に履けるパンツです。(少しディテールが異なりますが、同型の着用画像を載せています。参考になさってください。)#foodhowell2022SS定価37400円。日本製。何度か履いていますが、傷や汚れは見当たらず、まだまだお使い頂ける良好な状態です。中古品ではありますので、神経質な方はお控えください。(リネンなので元々ネップや皺があります。)サイズⅠ実寸(平置きでの採寸)ウエスト　約72-82cｍ(紐でもっと絞れます。)股下　約45cm股上　約37cm腿幅　約35cm裾幅　約41cm気になる点などありましたら、お気軽にコメント下さい。MHL.auraleeオーラリー45rpmYAECAヤエカnestRobeネストローブarts\u0026scienceアーツアンドサイエンスリゼッタyleveイレーヴアーペーセーワンピースシャツスカートパンツジャケットをお探しの方もいかがでしょうか。
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