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スナイデル上下セット　ジャケット
商品番号 X82452567939
商品名

スナイデル上下セット　ジャケット
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スナイデル上下セット　ジャケットsnidel＊ジャケットサイズ…フリーサイズ着丈…約45cm＊ショートパンツ総丈…約22cmウエスト…平置きサイズ約64cmくらいです。クリーム色の様な色味です。ジャケットとショーパンのウール上下セット未使用ですがクローゼットにて保管していました。長期自宅保管の為気になる方は控えて下さい。
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