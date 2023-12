スナイデル上下セット　ジャケット

スナイデル上下セット ジャケットsnidel*ジャケットサイズ…フリーサイズ着丈…約45cm*ショートパンツ総丈…約22cmウエスト…平置きサイズ約64cmくらいです。クリーム色の様な色味です。ジャケットとショーパンのウール上下セット未使用ですがクローゼットにて保管していました。長期自宅保管の為気になる方は控えて下さい。



