スナイデル上下セット　ジャケット

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商品詳細
スナイデル上下セット ジャケットsnidel＊ジャケットサイズ…フリーサイズ着丈…約45cm＊ショートパンツ総丈…約22cmウエスト…平置きサイズ約64cmくらいです。クリーム色の様な色味です。ジャケットとショーパンのウール上下セット未使用ですがクローゼットにて保管していました。長期自宅保管の為気になる方は控えて下さい。
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