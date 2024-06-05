JC de Castelbajac / ポロシャツ 鹿の子 総柄 デザイン

プロフィールも併せてご覧下さいませ。detail:ポップなデザインが魅力のカステルバジャックらしい一着。嬉しいmadeinItaly.クリーンな印象のポロシャツも、総柄\u0026ショート丈で遊びの効いた佇まいに。こちらはメンズアイテムですが、女性の方にもオススメ。レディースXL相当のサイズ感でオーバーサイズながら、スッキリとした着丈の絶妙なバランスがgood.是非、ご検討下さいませ。fabric:コットン100%size:M※あくまで表記サイズになりますので、実際のサイズ感が大きく異なる場合がございます。商品情報のサイズ欄、及び以下に記載されております採寸データをご参照くださいませ。肩幅:47cm身幅:53cm着丈:54cm袖丈:26cm(多少の誤差はご容赦願います。全て平置きでの数値となっております。)condition:目立つ傷汚れ無し(used品の特性上、細かな汚れ、キズ、におい等ある場合もございます。また、検品作業には万全を期しておりますが、見落としている場合もございます。ご理解の程宜しくお願い致します。)アメリカ古着デザイン古着ヴィンテージユーロ中古#古着#デザイン古着#ヴィンテージ#JCdeCastelbajac#カステルバジャック#ICEBERG#アイスバーグ#20471120#beautybeastg#ビューティービースト#missoni#ミッソーニ#guess#ゲス#WalterVanBeirendonckウォルターヴァンベイレンドンク#WALT#ウォルト#bernhardwillhelm#ベルンハルトウィルヘルム#RalphLauren#ラルフ#ラルフローレン#LACOSTE#ラコステ#polosport#ポロスポーツ#pologolf#ポロゴルフ#polojeans#ポロジーンズ#brooksbrothers#ブルックスブラザーズ#carhartt#カーハート#champion#チャンピオン#tommyhilfiger#トミーヒルフィガー#nautica#ノーティカ#LLbean#エルエルビーン#eddiebauer#エディーバウアー#gaijinmade#ガイジンメイド#bohemians#ボヘミアンズ#聖林公司



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