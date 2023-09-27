シュガーローズ　ショック

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商品詳細
定価13,200円アイテム説明サイズ■バックギャザーオーバーサイズシャツ【デザイン】チュニック丈が斬新なオーバーサイズシャツ。バックギャザーが入っているので後ろ姿も素敵に決まります。コットン100％の素材で涼しく軽い、ストレスフリーな着心地◎体型カバーも叶える優秀アイテム。ベーシックなホワイトとお顔周りを華やかに魅せるピンクの2色展開。【素材】透け感：ややあり裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし洗濯：手洗い可サイズ着丈ゆき389361
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