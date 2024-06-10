ヴィンテージ　ブルガリアミリタリーリメイクシャツ

とても気にいり大切に保管していましたが、中々、着用する機会がなく、出品したいと思います。今回、ビンテージ好きな方に大切に着けて欲しいと思い、出品します。ビンテージスリーピングシャツのリブを付け足し、袖丈は長め、パフロングスリープの様な感じになります。ボウタイが縫い付けてあるので、ワンポイントとなり、とても可愛いです。ビンテージリメイクのお洋服となります。 サイズ感は、フリーサイズなので、女性や男性どちらも着用出来るかと思います。素材···コットン袖丈···長袖カラー···ホワイト柄・デザイン···無地used品のため、神経質な方はご遠慮下さい。#リメイク#古着#ミリタリー#コットンシャツ#ヴィンテージ



Miltary】ブルガリア軍 ヴィンテージ復刻 グランパシャツ 長袖（3colors）



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