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- 作者不詳/里道秋色図/掛軸☆宝船☆AB-73
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商品詳細
【参考】作者読めません【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の時代感あります。表装は多少の時代感あり、全体に多数の汚れシミ、天地に多数の水シミ、巻シワ、耳切れ補修跡などあります。桐共箱付 軸丈 縦 210cm× 幅 51cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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