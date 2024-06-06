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作者不詳/里道秋色図/掛軸☆宝船☆AB-73
商品番号 J93318452875
商品名

作者不詳/里道秋色図/掛軸☆宝船☆AB-73
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 3,354 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】作者読めません【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の時代感あります。表装は多少の時代感あり、全体に多数の汚れシミ、天地に多数の水シミ、巻シワ、耳切れ補修跡などあります。桐共箱付　　　　軸丈　　縦　210cm×　幅　51cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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作者不詳/里道秋色図/掛軸☆宝船☆AB-73 - 絵画/タペストリ
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