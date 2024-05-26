ito作家さんバルーンスリーブ

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テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···クリーム寄りのキナリ袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、バルーン/ボリューム袖4ページ目の写真が実物です。ito作家さんのバルーンスリーブです。シャカシャカ素材シワもいい感じに着れます。前出品様から購入して1度結婚式に着ました。そのあとクローゼット保管小さく畳んで発送します。よろしくお願いします。itoInstagram作家ito作家