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ito作家さんバルーンスリーブ
商品番号 H18165834083
商品名

ito作家さんバルーンスリーブ
ブランド名 ネストローブ
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···クリーム寄りのキナリ袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、バルーン/ボリューム袖4ページ目の写真が実物です。ito作家さんのバルーンスリーブです。シャカシャカ素材シワもいい感じに着れます。前出品様から購入して1度結婚式に着ました。そのあとクローゼット保管小さく畳んで発送します。よろしくお願いします。itoInstagram作家ito作家
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